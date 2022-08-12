РФ обещает украинцам пенсии, но есть подвох: в Бердянске раскрыли размер выплат

Оккупанты пытаются навязать украинцам свои порядки в оккупированных регионах. Для этого в Бердянске «власти» анонсировали выдачи российских пенсий вместо нынешних «единоразовых пособий».

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Оккупанты обещают, что пенсии будут не менее 10 тысяч рублей. Эту практику начнут вводить в ближайшие месяцы, но для украинцев есть серьезные нюансы. Россия не акцентирует на этом внимание, но пенсии будут получать лишь люди с российскими паспортами. Оформляют паспорт РФ не сразу, поэтому люди находящиеся в очереди на получение гражданства РФ также получают право на пенсию РФ.

Важно предупредить, что России важно собирать данные украинцев, чтобы затем использовать их для «референдума». Личные данные дают возможность внести гражданина на сторону РФ в «референдуме», даже без его согласия. Естественно, это незаконно, но эксперты прогнозируют сценарий с подобными махинациями России.

Напомним, взрывы в Крыму и Беларуси были неслучайными – у Зеленского заявили о большом событии в войне.