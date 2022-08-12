План Путина ведет к одному – в Британии спрогнозировали будущее Украины

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес прокомментировал нынешние планы российского руководства по так называемой «спецоперации». Он подчеркнул, что «трехдневная операция» тянется уже практически полгода, а РФ несет огромные потери.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».

Британский эксперт отметил, что вторжение РФ пошло по провальному сценарию. Россия рассчитывала, что Запад устанет помогать Украине, но этого не произошло, однако говорить о приближении финала войны еще рано.

«Россия все еще хочет оккупировать Украину, но этот план провалился. РФ фактически застряла на юге и востоке, я не могу сказать, что она продвинется дальше», – отметил Уоллес.

Он добавил, что президент России Владимир Путин планировал добиться усталости Запада от темы Украины. Однако все его планы привели к обратному эффекту. Вместо усталости Запад проявил невиданный ранее уровень сплоченности. Украина продолжает получать сигналы о нарастающей военной и экономической помощи.

Напомним, Украина получит 110 млн евро новой помощи от Дании: союзники назвали причину увеличения поддержки.