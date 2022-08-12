Мир перевернулся – Данилов кратко и четко дал понять, что не так с заседанием Совбеза ООН по ЗАЭС

Украина осталась недовольной прошедшим заседанием Совбеза ООН, которое посвящено проблеме ЗАЭС. Комментарий дал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что заседание выставило ООН в дурном свете.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Данилов уверен, что недопустимо терпеть захват ЗАЭС, но Россия сама решилась созывать заседание Совбеза ООН, а последний пошел на диалог.

«Террористы РФ с оружием в руках заняли ядерный объект на наших территориях, но при этом Россия созывает заседание Совбеза ООН… Мир перевернулся, похоже мировые лидеры не осознают абсурдности происходящего… Я подчеркиваю, что Россия не имеет права формировать повестку дня, но это происходит на наших глазах», – сказал Данилов.

Он отметил, что разрушение ЗАЭС поставит под угрозу всю Европу. Данилов уверен, что в таких условиях диалог с РФ недопустим.

Напомним, РФ обещает украинцам пенсии, но есть подвох: в Бердянске раскрыли размер выплат.