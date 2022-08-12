Кулеба обратился к ОАЭ ради восстановления Украины: известны главные детали переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к главе МИД ОАЭ шейху Абдулле бен Заиду. Представитель Украины предлагает развивать диалог в плане послевоенного восстановления Украины.

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Кулеба прояснил ситуацию в Твиттер, передает «УРА-Информ».

Украина хочет видеть Объединенные Арабские Эмираты в числе спонсоров по восстановлению Украины.

«Я поговорил с шейхом Абдуллой бин Заидом относительно глобальной продовольственной безопасности. Должен подчеркнуть, что ОАЭ уже оказывают Украине поддержку в рамках ООН и передают гуманитарную помощь. Украина хочет расширить связи с ОАЭ поэтому я предложил эмиратам стать частью команды, которая будет восстанавливать Украину после войны», – сказал Кулеба.

Стоит отметить, что план быстрого восстановления Украины обойдется в 17,5 млрд долларов. За эти деньги будут отремонтированы инфраструктурные объекты, которые пострадали от войны. Проект займет много лет, но нынешняя политическая поддержка поможет ускорить процесс.

Напомним, РФ нашла белорусов, которые могут атаковать Украину: в Генштабе раскрыли число солдат и план Путина.