Политика

Зеленский раскрыл, что ждет оккупированные регионы: население услышало важный призыв

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о судьбе оккупированных регионов и обратился к украинцам. Он рассказал, каким станет финал конфликта с Россией и объяснил, что должен делать народ в эти сложные времена.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский рассказал, что Украина вернет все территории, а войскам РФ придется бежать:

«Враги убегут. Это лучший вариант для них. Мы уже прогнали их из северных областей и освободили Змеиный остров. Российские военные в Херсоне понимают, что скоро придется отступать. Они будут убегать из Крыма и Донбасса».

Президент просит всех украинцев оказать поддержку для реализации этого прогноза.

«Каждый кто в силах помогать, должен помогать. Узнав любую информацию о действиях противника сообщайте нашим спецслужбам. Рассказывайте нам о тех, кто поддерживает или одобряет действия РФ», – сказал Зеленский.

Напомним, в Донецке загорелся пивзавод: известна зона опасности из-за утечки аммиака.

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