Политика

Запад раскрыл, кто взорвал авиабазу в Крыму: Кремль обеспокоен ответом

Темы мощного взрыва на российской авиабазе в Крыму привлекла внимание западных экспертов из The Washington Post. Удалось установить, что за взрыв ответственен украинский спецназ.

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Информацию о расследовании западных СМИ передает «УРА-Информ».

Эксперты вышли на украинских чиновников. Один из представителей украинской власти на условиях анонимности заявил, что взрыв в Крыму являлся проектом украинского спецназа. Таким образом Украина показала врагу свою способность наносить удары вдали от прифронтовых территорий. Теперь РФ будет вынуждена тратить силы, чтобы защищать большое количество стратегических мест в тылу.

Отмечается, что специальные силы ВСУ проводят рейды на оккупированных территориях при поддержке местного населения.

Важно подчеркнуть, что в России умышленно скрывают число жертв от взрыва. Это делается для защиты населения от паники. По украинским данным на авиабазе погибло более 60 человек, а еще примерно 100 получили ранения.

Напомним, жителям прифронтовых регионов рассказали, как готовиться к зиме: эксперт дал советы по выживанию.

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