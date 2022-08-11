Взрывы в Крыму и Беларуси были неслучайными – у Зеленского заявили о большом событии в войне

Взрывы на военных аэродромах в Крыму и Беларуси не являются случайными. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он уверен, это предупреждение сверху о том, что ждет оккупантов.

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Соответствующее заявление Подоляк сделал в Твиттер, передает «УРА-Информ».

«Началась настоящая эпидемия технических аварий в Беларуси и Крыму. Эту ситуацию Россия должна воспринимать как предостережение сверху. Оккупанты должны бросить оружие и уйти с украинских земель. Вы зря оккупировали Крым и Беларусь, карма заставит каждого заплатить по заслугам», – заявил Подоляк.

Отметим, что взрывами отличились последние несколько ночей. 11 августа пострадал белорусский аэродром возле Гомеля. Отмечается, что данным объектом управляла Россия. Минобороны РБ объяснило взрыв возгоранием техники.

В Крыму взрывы произошли 9 августа. Пострадал аэродром «Саки» в Новофедоровке. В РФ это объяснили детонацией авиационных боеприпасов

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