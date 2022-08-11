Политика

Украинскому городу предсказали катастрофу: астрологи рассказали, где РФ может нанести непоправимый удар

Известный астролог Яна Эзотеричка рассказала, что судьба готовит два сценария развития событий для Запорожья. Существует большая вероятность того, что Россия нанесет непоправимый урон городу и повредит АЭС.

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Об этой информации сообщает «Главред», передает «УРА-Информ».

«Карты говорят, что могут быть разрушения и утечка, многие здания пострадают, но оккупанты не откажутся от своего плана», – сказала астролог.

Она отметила, что карты говорят о возможном позитивном влиянии Запада на РФ. Катастрофу еще можно избежать.

«В будущем нас ждет некий сильный шаг Запада, который сделает разрушения невыгодными для РФ. Придется приложить много усилий для позитивного сценария, при этом полностью риск катастрофы исключать нельзя. Она может произойти даже в ближайшие дни», – заключила астролог.

Также Эзотеричка рассказала о сложном будущем Энергодара. Регион могут оккупировать или сильно разрушить. Карты говорят о многочисленных жертвах.

Напомним, война остановится на полгода – эксперт назвал дату начала оперативной паузы.

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