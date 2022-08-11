Политика

РФ нашла белорусов, которые могут атаковать Украину: в Генштабе раскрыли число солдат и план Путина

Россия нашла белорусских военных, которые согласны пойти войной против Украины. Такие данные озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Время чтения: 33 Секунд

Об этом говорится в свежем брифинге, передает «УРА-Информ».

Речь идет о примерно 13 тысячах солдат, которые несут службу сейчас или совершали это в прошлом.

«Возле наших границ расположилось шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Наши данные подтверждают, Россия все еще пытается втянуть Беларусь в открытый военный конфликт против Украины. Предварительно известно о том, что 13 тысяч белорусских военных согласились выступать на стороне России», – сказал Громов.

Он объяснил, что этих людей смогли уговорить обещаниями о больших выплатах. При этом идеологическая сторона мало задействована в этом вопросе.

Стоит отметить, что Беларусь проводит военные учения до 13 августа.

Напомним, Украина получит от США почти 90 млн долларов на особую цель: назван новый приоритет.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украинскому городу предсказали катастрофу: астрологи рассказали, где РФ может нанести непоправимый удар

Известный астролог Яна Эзотеричка рассказала, что судьба готовит два сценария развития событий для Запорожья. Существует большая вероятность того, что Россия нанесет непоправимый урон городу и повредит АЭС.

Взрывы в Крыму и Беларуси были неслучайными – у Зеленского заявили о большом событии в войне

Взрывы на военных аэродромах в Крыму и Беларуси не являются случайными. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он уверен, это предупреждение сверху о том, что ждет оккупантов.

Зеленский раскрыл, что ждет оккупированные регионы: население услышало важный призыв

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о судьбе оккупированных регионов и обратился к украинцам. Он рассказал, каким станет финал конфликта с Россией и объяснил, что должен делать народ в эти сложные времена.

Запад раскрыл, кто взорвал авиабазу в Крыму: Кремль обеспокоен ответом

Темы мощного взрыва на российской авиабазе в Крыму привлекла внимание западных экспертов из The Washington Post. Удалось установить, что за взрыв ответственен украинский спецназ.

Украина получит от США почти 90 млн долларов на особую цель: назван новый приоритет

Штаты подписали документы о выделении Украине 89 млн долларов для разминирования территорий. Представители США отмечают, что мины стали особо масштабной проблемой, которая требует отдельного внимания.

Война остановится на полгода – эксперт назвал дату начала оперативной паузы

Война между Украиной и Россией будет поставлена на паузу длительностью в полгода. Военный эксперт Петр Черник рассказал, что наступательные действия станут абсолютно невозможными из-за погодных условий.