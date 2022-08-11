РФ нашла белорусов, которые могут атаковать Украину: в Генштабе раскрыли число солдат и план Путина

Россия нашла белорусских военных, которые согласны пойти войной против Украины. Такие данные озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Об этом говорится в свежем брифинге, передает «УРА-Информ».
Речь идет о примерно 13 тысячах солдат, которые несут службу сейчас или совершали это в прошлом.
«Возле наших границ расположилось шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Наши данные подтверждают, Россия все еще пытается втянуть Беларусь в открытый военный конфликт против Украины. Предварительно известно о том, что 13 тысяч белорусских военных согласились выступать на стороне России», – сказал Громов.
Он объяснил, что этих людей смогли уговорить обещаниями о больших выплатах. При этом идеологическая сторона мало задействована в этом вопросе.
Стоит отметить, что Беларусь проводит военные учения до 13 августа.
Напомним, Украина получит от США почти 90 млн долларов на особую цель: назван новый приоритет.
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