Политика

Война остановится на полгода – эксперт назвал дату начала оперативной паузы

Война между Украиной и Россией будет поставлена на паузу длительностью в полгода. Военный эксперт Петр Черник рассказал, что наступательные действия станут абсолютно невозможными из-за погодных условий.

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Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».

Оперативная пауза в войне начнется в сезон осенних дождей. Поля станут непроходимой зоной для техники. Эксперт подчеркивает, что полностью война не остановится, могут продолжаться обстрелы и диверсии, а зимой наступательные сражения возобновятся.

«Вероятнее всего, РФ будет укреплять оборону взятых участков и поставит мощную артиллерию. У них есть примерно пять тысяч стволов и практически бесконечный запас снарядов», – заявил эксперт.

Он отметил, что нельзя точно сказать, сколько продлится оперативная пауза. Она может затянуться на полгода, но вероятно меньше. При этом осенью Украина получит оружие по ленд-лизу, поэтому некоторое повышение активности ВСУ будет закономерным.

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