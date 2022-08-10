Политика

В РФ признались, что хотят сделать с Запорожской АЭС: доклад «Энергоатома» 

Как известно, оккупанты из Российской Федерации еще в первом месяце войны смогли продвинуться к Энергодару в Запорожской области, где расположена атомная электростанция. Недавно выяснилось, что у Кремля на нее есть особые планы.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Оккупанты намерены подключить ЗАЭС к энергосистемам России. Такое заявление сделал глава «Энергоатома» Петр Котин. Если вышеупомянутое будет реализовано, то электростанцию будет невозможно подключить к энергосистемам Украины», – сказано в сообщении.

Таким образом, Киев потеряет достаточно важный объект с точки зрения энергетической инфраструктуры. На этом фоне неизвестно делают ли что-то украинские власти для освобождения электростанции, а также самого Энергодара от оккупации.

Тем временем, до сих пор идут сообщения со стороны Банковой о скором освобождении Херсонской области. Однако, увы, никто точных сроков не называет.

Напомним, СБУ поймала киллеров из РФ: стало известно, кого из украинской власти хочет убрать Кремль.

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