Украина получит от США почти 90 млн долларов на особую цель: назван новый приоритет

Штаты подписали документы о выделении Украине 89 млн долларов для разминирования территорий. Представители США отмечают, что мины стали особо масштабной проблемой, которая требует отдельного внимания.

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Об этой информации сообщает «Европейская правда», передает «УРА-Информ».

Известно, что Украина потратит средства на работу 100 групп саперов, которые отправятся в самые заминированные районы. Также будет закуплено новое оборудование для экспертов.

Точные места разминирования пока не назывались, но в Госдепе США отметили, что разминироваться будут особо важные для ВСУ территории.

«Нам известно, что Россия применяет большое разнообразие кассетных боеприпасов… Больно смотреть на использование столь опасного оружия. Это похоже на тактику, которую отрабатывал ИГИЛ в Сирии», – сказали в Госдепе США.

По предварительным данным 160 тысяч квадратных километров украинских земель имеют на себе взрывные устройства РФ.

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