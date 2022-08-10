Политика

Потери РФ в Крыму впечатлили разведку: Геращенко раскрыл правду о взрыве на авиабазе

Кремль пытается скрыть реальное число жертв в военном аэропорту Крыма. Украинская разведка смогла установить примерные потери РФ. Подробности озвучил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Взрыв в военном аэродроме Новофедоровки унес жизни минимум 60 человек, также ранено свыше 100 человек. Пострадали пилоты и обслуживающий персонал. Геращенко так прокомментировал ситуацию:

«Многие люди пропали без вести, подтвердить информацию об их смерти проблематично, ведь взрыв военных боеприпасов и 1,5 тыс. тонн авиационного керосина полностью испепелил некоторые тела. Мы полагаем, что внушительный масштаб инцидента обуславливается халатностью РФ».

Отмечается, что взрыв повредил практически все самолеты, которые были в аэродроме. РФ потеряла оборудование радиолокации и связи. Восстанавливать аэродром будут минимум год или больше. Пока неизвестно, сколько украинцев в числе пострадавших.

Напомним, в РФ признались, что хотят сделать с Запорожской АЭС: доклад «Энергоатома».    

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