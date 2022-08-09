Украина получит NASAMS от США: в Пентагоне рассказали о новом преимуществе ВСУ

Штаты продолжают поставлять для ВСУ новое вооружение. На этот раз в Пентагоне рассказали о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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Об этой информации сообщил замминистра обороны США Колин Кол в ходе брифинга, передает «УРА-Информ».

Кол рассказал, что в новой партии помощи нет NASAMS, но есть ракеты, которые в будущем пригодятся для этого комплекса. Поставки NASAMS готовятся, а первые партии прибудут в течении ближайших месяцев.

Также стоит отметить, что восьмого августа в Пентагоне объявили о беспрецедентном пакете помощь общей стоимостью в миллиард долларов. Событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Огромное спасибо народу США и непосредственно американскому правительству. Каждый доллар вашей военной помощи приближает нас к победе и стабильности. Украина не забудет поддержку, которую нам оказывают США в сложные времена».

Отмечается, что новая помощь США даст Украин возможность истощить РФ гарантировать защиту Европы.

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