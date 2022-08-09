Наступают 2 решающих месяца в войне – Польша предупредила Украину о важной дате

Власти Польши видят в двух первых месяцах осени решающее время в конфликте между Украиной и Россией. Прогнозом поделился глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох. Он отметил, каким станет переломный момент.

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Об этой информации сообщает PolsatNews, передает «УРА-Информ».

Силовик подчеркнул, что в наши дни Киев остро нуждается в военной помощи. При необходимых поставках вооружения ВСУ смогут добиться перелома в войне до конца октября.

«Мы ждем украинского контрнаступления, но ВСУ не могут отвоевывать территории без новых поставок западного вооружения. Цивилизованный мир сплоченно ждет контрнаступления, которое позволит открыть дорогу к конструктивным переговорам. Вполне ясно, что Россия не согласится на уступки, пока ВСУ не одержат важные победы на фронте. Наши эксперты полагают, что сентябрь и октябрь могут стать решающими в этом конфликте», – заявил Солох.

Он подчеркнул, что санкции оказывают эффективное давление на РФ, поэтому у Украины есть преимущество.

Напомним, Украина получит NASAMS от США: в Пентагоне рассказали о новом преимуществе ВСУ.