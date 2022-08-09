Политика

Кремль требует от Украины лишь одного – Арестович раскрыл, почему РФ прибегла к угрозе подрыва ЗАЭС

Российские войска угрожают взорвать Запорожскую атомную электростанцию в случае успешного контрнаступления ВСУ в данном регионе. Ситуацию прокомментировал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

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Эта тема обсуждалась в новом эфире Фейгин Live, передает «УРА-Информ».

Арестович заявил, что в действительности угрозы РФ призваны склонить Украину к переговорам на невыгодных условиях.

«Я полагаю, что Россия пытается выклянчить у нас переговоры. Это очевидный шаг. До этого Кремль пробовал воспользоваться темой с зерном, но провалился, теперь в ход пошел ядерный шантаж, но мы уже знаем, что это лишь очередной провал России. Никаких переговоров с оккупантами не будет», – сказал Арестович.

Он отметил, что РФ при любых обстоятельствах не пойдет на подрыв ЗАЭС, ведь это не принесет пользы РФ. При этом представитель ОПУ уверен, что такие угрозы со стороны РФ приведут к более жесткому ответу со стороны Запада.

Напомним, РФ поставила радикальный ультиматум ВСУ: оккупанты взорвут Запорожскую АЭС при одном условии.

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