Политика

Эрдоган использует ситуацию в Украине для личных целей: Reuters раскрыли, чего ждать от переговоров с РФ

Кризис в Украине может стать почвой для укрепления позиции президента Турции Реджепа Эрдогана в его стране. Дипломатические успехи в роли посредника на переговорах между Украиной и РФ помогут политику в предвыборной кампании.

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Об этой информации сообщает Reuters, передает «УРА-Информ».

Эксперты отмечают, что политические успехи Эрдогана помогают ему сгладить восприятие турецких экономических проблем. Эрдоган может сделать акцент именно на политической стороне в предвыборной агитации 2023 года.

Отмечается, что следующие выборы могут стать самыми сложными во всей 20-летней карьере Эрдогана. Инфляция в Турции увеличилась на 79%, что вызывает возмущение у народа. Критики Эрдогана на выборах будут делать акцент именно на его экономических провалах, но кризис в Украине вероятно поможет Эрдогану выглядеть успешным лидером. При этом он ранее подчеркивал, что его нынешний экономический курс принесет плоды в первой половине 2023 года.

Напомним, наступают 2 решающих месяца в войне – Польша предупредила Украину о важной дате.

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