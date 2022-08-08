Политика

Зеленский поставил Путину новый ультиматум: РФ может потерять последний шанс на мир

Президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум относительно «референдумов» на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что дальнейшее движение России в этом направлении разрушит последние шансы на успешные переговоры.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

«Референдум» лишит Россию возможности проводить какие-либо переговоры с Украиной и ее партнерами.

«Мы получаем все больше информации о подготовке РФ к проведению так называемых «референдумах» на наших землях, которые враг временно оккупировал», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина занимает твердую позицию в плане недопустимости псевдо-референдумов.

«Украина не будет отдавать свои территории, это принципиальное и окончательное решение. Россия совершит большую ошибку если продолжит захватническую политику. Мы откажемся от любых переговоров и отвоюем территории. В определенный момент РФ обязательно захочет с нами договариваться о завершении войны и им лучше не усугублять ситуацию», – заключил президент Украины.

Напомним, Украина через море отправит не только зерно: в FT раскрыли новый повод для диалога с РФ.

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