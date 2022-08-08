РФ предлагает деньги за голоса на «референдуме»: на Херсонщине раскрыли схему и сумму

Россия игнорирует предупреждения Украины и продолжает готовить оккупированные территории к так называемому «референдуму». В Херсонской ОГА заявили, что РФ предлагает гражданам денежное вознаграждение за голоса на «референдуме».

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Об этой информации сообщает Херсонская ОГА, передает «УРА-Информ».

Источник отмечает, что Россия пытается покупать голоса украинцев за вознаграждение в виде 10 тысяч рублей. В области открываются специальные учреждения, в которых гражданам обещают материальную помощь и проводят агитацию на «референдум».

Также известно, что оккупанты готовят помещения для проведения «референдума». Кроме того, подбираются специальные журналисты, которые будут освещать событие. Россию не останавливает тот факт, что украинские власти заявляют о недопустимости проведении «референдумов». РФ рассчитывает, что через годы ситуация в оккупированных регионах будет похожа на ситуацию с Крымом, но Украина готова сражаться за освобождение своих территорий.

Напомним, Россия не смогла украсть зерно из-за несчастного случая: в Крыму засняли особое происшествие на дороге.