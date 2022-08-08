РФ поставила радикальный ультиматум ВСУ: оккупанты взорвут Запорожскую АЭС при одном условии

Россия может вскоре умышленно подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил командующий гарнизоном ЗАЭС Валерий Васильев. Он объяснил, что ВСУ нельзя пытаться отвоевать территории иначе произойдет взрыв.
Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».
В РФ подтвердили минирование всех важных объектов Запорожской АЭС. Васильев так прокомментировал ситуацию:
«Здесь будет либо русская территория – либо пустыня».
Он подчеркнул, что Россия готова к последствиям взрыва. В РФ предполагают, что более разрушительными последствия будут для Украины, поэтому ВСУ не рискнут освобождать Запорожскую область.
«ВСУ называют себя освободителями, но они должны понимать, что Запорожье наша земля. У нас нет пути назад. Если будет приказ взрывать, то мы исполним свой долг с чувством гордости», – заявил Васильев.
Ответный шаг Украины пока остается неизвестным. Однако ранее в ОПУ подчеркивали, что ВСУ освободят все территории Украины и исключений быть не может.
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