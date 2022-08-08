Политика

Китай поставил точку в вопросе Тайваня: известно о ключевом решении военных

Военная активность Китая и США вокруг Тайваня вызывала острое беспокойство у экспертов, некоторые из которых прогнозировали на этом фоне начало третьей мировой войны. Однако власти Китая наконец приняли очень важное решение относительно военного напряжения.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».

Из-за визита представительницы США Нэнси Пелоси в Тайвань власти Китая объявили о срочных и масштабных военных учениях. Однако в наши дни они подошли к концу и конфликта удалось избежать. Теперь угрозы масштабного конфликта нет, но власти Китая заявили, что подобные военные учения возле Тайваня станут регулярными. Кроме того, было обещано, что Китай выполнит «историческую задачу по воссоединению страны».

Стоит отметить, что военные учения проходят вокруг Тайваня и в некоторых областях заходят на территории, которые Тайвань считает своими водами. Из-за этого в Тайване успели обвинить Китай в водной блокаде.

Напомним, Россия поставила новый ультиматум Украине: у Зеленского раскрыли его суть и название.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский поставил Путину новый ультиматум: РФ может потерять последний шанс на мир

Президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум относительно «референдумов» на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что дальнейшее движение России в этом направлении разрушит последние шансы на успешные переговоры.

РФ поставила радикальный ультиматум ВСУ: оккупанты взорвут Запорожскую АЭС при одном условии

Россия может вскоре умышленно подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил командующий гарнизоном ЗАЭС Валерий Васильев. Он объяснил, что ВСУ нельзя пытаться отвоевать территории иначе произойдет взрыв.

РФ предлагает деньги за голоса на «референдуме»: на Херсонщине раскрыли схему и сумму

Россия игнорирует предупреждения Украины и продолжает готовить оккупированные территории к так называемому «референдуму». В Херсонской ОГА заявили, что РФ предлагает гражданам денежное вознаграждение за голоса на «референдуме».

Китай пошел на вопиющую провокацию – Блинкен сделал новое заявление о Тайване

Нашумевшая ситуация с визитом представительницы США Нэнси Пелоси не является провокацией, как об этом заявляют в Китае. Наоборот, это Китай своей критикой провоцирует другие страны. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия поставила новый ультиматум Украине: у Зеленского раскрыли его суть и название

Россия в войне против Украины отличилась новым ультиматумом. Подробности раскрыл советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он также прояснил позицию Украины в данном вопросе.

Арестович рассказал о главном страхе Кремля: РФ может не выдержать единственного шага ВСУ

Всего один успешный шаг ВСУ отделяет Россию от расшатывания и неминуемого провала. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, в чем главный страх российского руководства.