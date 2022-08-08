Китай поставил точку в вопросе Тайваня: известно о ключевом решении военных

Военная активность Китая и США вокруг Тайваня вызывала острое беспокойство у экспертов, некоторые из которых прогнозировали на этом фоне начало третьей мировой войны. Однако власти Китая наконец приняли очень важное решение относительно военного напряжения.

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Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».

Из-за визита представительницы США Нэнси Пелоси в Тайвань власти Китая объявили о срочных и масштабных военных учениях. Однако в наши дни они подошли к концу и конфликта удалось избежать. Теперь угрозы масштабного конфликта нет, но власти Китая заявили, что подобные военные учения возле Тайваня станут регулярными. Кроме того, было обещано, что Китай выполнит «историческую задачу по воссоединению страны».

Стоит отметить, что военные учения проходят вокруг Тайваня и в некоторых областях заходят на территории, которые Тайвань считает своими водами. Из-за этого в Тайване успели обвинить Китай в водной блокаде.

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