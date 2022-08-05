Россия поставила новый ультиматум Украине: у Зеленского раскрыли его суть и название

Россия в войне против Украины отличилась новым ультиматумом. Подробности раскрыл советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он также прояснил позицию Украины в данном вопросе.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».

Подоляк рассказал, что Россия почувствовала пиковый момент в своих достижениях. Далее последует спад для РФ, а Украина начнет отвоевывать территории. На таком фоне РФ решила воспользоваться последним шансом и выйти из войны на относительно выигрышной ноте, но Украина этого не позволит.

«Россия теряет резервы, а Украина получат помощь Запада. Динамика не такая быстрая как хотелось бы, но Россия слабнет и это факт. Пока не поздно они пытаются навязать нам мирные переговоры и зафиксировать статус-кво. Речь идет об установлении новой линии разграничения, иными словами о Минске-3», – рассказал Подоляк.

Напомним, военный из РФ грабил украинцев под Киевом: суд озвучил приговор и сумму украденного.