Политика

Китай пошел на вопиющую провокацию – Блинкен сделал новое заявление о Тайване

Нашумевшая ситуация с визитом представительницы США Нэнси Пелоси не является провокацией, как об этом заявляют в Китае. Наоборот, это Китай своей критикой провоцирует другие страны. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Об этой информации сообщает Reuters, передает «УРА-Информ».

Блинкен назвал отношение Китая к переговорам США и Тайваня «вопиющей провокацией». Он подчеркнул, что Китай пытается запугать все окружающие страны. Крупнейшие военные учения Китая наносят серьезный урон репутации Китая в глазах Запада.

«Я искренне надеюсь, что Пекин воздержится от дальнейших провокаций и не станет усугублять кризис. Агрессивная деятельность военных никому не нужна», – сказал Блинкен.

Он отметил, что США придерживаются политики «единого Китая» и не собираются потакать Тайваню. Однако Пелоси в ходе визита делала противоположные заявления. Однако Блинкен настаивает, что эскалация конфликта нанесет вред всем сторонам.

Напомним, Зеленский отреагировал на блокировку 8 млрд евро для Украины: возможны две плохие причины.

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