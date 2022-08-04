Зеленский в ситуации на Тайване и Балканах видит общий след: найдена скрытая суть конфликтов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряженную ситуацию на Балканах и в Тайване. Он подчеркнул, что оба случая объединяет один глобальный фактор. Мировое сообщество получило важный совет, который основан на украинском опыте.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Зеленский утверждает, что указанные конфликты обусловлены низкой эффективностью архитектуры глобальной безопасности. Он призвал мир проработать такую модель, чтобы ни у одной страны не было возможности и соблазна проявлять агрессию.

«Сперва мы увидели кризис на Балканах, затем последовал Тайвань, существует угроза, что следующим станет Кавказ… Эти ситуации имеют много отличий, но в их фундаменте есть один общий и очень важный фактор: глобальная архитектура безопасности дала слабину», – сказал Зеленский.

Он отметил, что ситуация в Украине должна стать примером для других стран и показать, насколько хрупок вопрос мира. Зеленский призывает уделить особое внимание прорабатыванию вопроса глобальной архитектуры безопасности.

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