Политика

Зеленский нашел путь к миру, о котором молчали: готовится особо важная встреча

Президент Украины Владимир Зеленский нашел путь, который может привести к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией. При этом Украина планирует одержать безоговорочную победу и восстановить территориальную целостность.

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Об этом плане Зеленский рассказал в интервью газете South China Morning Post, передает «УРА-Информ».

Данное интервью Зеленского стало первым для азиатских СМИ. Президент Украины заявил, что будет добиваться личной встречи с главой Китая Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай имеет необходимое влияние, которое может изменить позицию России в войне.

«Мне нужно поговорить с Си Цзиньпином напрямую. Мы уже общались в таком формате, но это было год назад. Сейчас есть особо важная тема, в которой помощь Китая может сыграть решающую роль. С момента полномасштабного вторжения я так и не добился встречи с лидером Китая, но это была бы очень полезная встреча», – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский в ситуации на Тайване и Балканах видит общий след: найдена скрытая суть конфликтов.

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