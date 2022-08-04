Кулеба раскрыл план РФ по переговорам: Украина и Запад оказались в новой опасности

Все активнее в информационном пространстве возникает тема переговоров относительно конфликта Украины и России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что переговоры используются Россией лишь как дымовая завеса для агрессии.

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Об этой информации Кулеба заявил в Твиттер, передает «УРА-Информ».

Кулеба объяснил, что Россия умеет полагаться лишь на язык военной силы, переговоры не сыграют ключевой роли в выяснении отношений.

There is nothing more cynical than Putin’s henchmen saying Russia is ready for peace talks. We hear and see this “readiness” every day: artillery strikes, missile terror against civilians, mass atrocity crimes. Russia remains focused on war, everything else is just a smokescreen. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2022

«Россия превратила тему переговоров в особо циничную. Я уверен, что разговоры с представителями Путина не приведут к миру. Мы на практике видим, что за разговорами РФ о переговорах скрывается подготовка к новым ударам по Украине. Ракетный террор продолжается, очевидно, что такая обстановка не располагает к реально продуктивному разговору. Россия нацелена на военные методы, все остальное служит лишь дымовой завесой», – сказал Кулеба.

Стоит напомнить, что ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер отличился заявлением об усталости Путина от войны. Он подчеркивал, что РФ якобы хочет закончить конфликт на компромиссной ноте. Однако Украина не согласна на компромиссы, после стольких жертв.