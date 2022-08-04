Политика

Арестович рассказал о главном страхе Кремля: РФ может не выдержать единственного шага ВСУ

Всего один успешный шаг ВСУ отделяет Россию от расшатывания и неминуемого провала. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, в чем главный страх российского руководства.

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Информация об этом прозвучала на Ютуб-канале Марка Фейгина, передает «УРА-Информ».

Фейгин поинтересовался, боится ли Россия чего-то больше, чем деоккупации Херсона. Арестович уверенно заявил, что это далеко не единственный страх РФ. При этом фактически любой крупный успех ВСУ станет кошмаром для России.

«Россия боится любых наших успехов. Их политические реалии и морально-боевой дух держатся на идее о наступательном характере войны. Когда ВСУ перейдут в наступление, и не важно, где именно это произойдет, тогда иллюзии РФ рухнут и начнется паника», – сказал Арестович.

Он отметил, что сейчас РФ активно продвигает идею переговоров из-за страха перед провалом. РФ хочет выйти из войны до переломного момента в пользу ВСУ.

Напомним, РФ использовала «Грады» против Днепропетровской области: СМИ показали последствия.

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