Политика

Венгрия может стать «пятой колонной Кремля»: Кулеба предупредил, когда станет опасно

Премьер Венгрии Виктор Орбан отличился пророссийскими заявлениями на фоне войны в Украине. На это отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он четко ответил, можно ли считать Венгрию «пятой колонной Кремля» и существует ли угроза для Украины.

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Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

«Венгрия в настоящий момент выступает в роли «пятой колонны» самой себя. Дело не в том, что они подстраиваются под Россию, сама по себе их политика довольно негативна. Венгерский народ должен сам разбираться, насколько его устраивает такая риторика властей», – сказал Кулеба.

Он отметил, что слова венгерских политиков не совпадают с действиями. Поэтому угрозы для Украины нет. Несмотря на неприятную для Украины риторику, Венгрия поддержала предоставление для Украины статуса кандидата в ЕС. Кроме того, Венгрия не стала усердствовать в вопросе ослабления санкций против РФ. Угроза возникнет лишь в случае негативных действий, а не только слов.

Напомним, Минфин раскрыл сумму иностранной помощи за июль: стало известно, как изменилась борьба с кризисом.

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