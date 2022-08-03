Шойгу заявил о ликвидации главной силы Украины: в Пентагоне раскрыли правду о «достижении» РФ

Глава минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что военные РФ успешно лишили Украину столь опасного оружия как ракетные комплексы HIMARS. За ситуацией пристально следили представители Пентагона, которые опровергли триумфальные тезисы РФ.

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Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

«Нам хорошо известно о заявлениях Шойгу и его соратников относительно уничтожения ракетных комплексов в Украине. Мы тщательно проверили эти данные и можем сказать, что представители России попросту лгут. Нет никаких свидетельств уничтожения HIMARS. РФ делает подобные заявления лишь в рамках информационной войны», – отметили в Пентагоне.

Стоит отметить, что уничтожение ракетных комплексов и самих ракет это один из главных нарративов нынешней российской пропаганды. Таким образом РФ пытается успокоить российское общество и убедить народ в том, что Украина не в силах наносить удары на большое расстояние.

Напомним, Пелоси в Тайване возмутила Китай новым заявлением: Штаты приняли смелое решение в конфликте.