Политика

Шойгу заявил о ликвидации главной силы Украины: в Пентагоне раскрыли правду о «достижении» РФ

Глава минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что военные РФ успешно лишили Украину столь опасного оружия как ракетные комплексы HIMARS. За ситуацией пристально следили представители Пентагона, которые опровергли триумфальные тезисы РФ.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

«Нам хорошо известно о заявлениях Шойгу и его соратников относительно уничтожения ракетных комплексов в Украине. Мы тщательно проверили эти данные и можем сказать, что представители России попросту лгут. Нет никаких свидетельств уничтожения HIMARS. РФ делает подобные заявления лишь в рамках информационной войны», – отметили в Пентагоне.

Стоит отметить, что уничтожение ракетных комплексов и самих ракет это один из главных нарративов нынешней российской пропаганды. Таким образом РФ пытается успокоить российское общество и убедить народ в том, что Украина не в силах наносить удары на большое расстояние.

Напомним, Пелоси в Тайване возмутила Китай новым заявлением: Штаты приняли смелое решение в конфликте.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Венгрия может стать «пятой колонной Кремля»: Кулеба предупредил, когда станет опасно

Премьер Венгрии Виктор Орбан отличился пророссийскими заявлениями на фоне войны в Украине. На это отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он четко ответил, можно ли считать Венгрию «пятой колонной Кремля» и существует ли угроза для Украины.

Путин устал от войны и хочет переговоров – Шредер рассказал, какие условия может получить Украина

Президент России Владимир Путин выразил желание закончить так называемую «спецоперацию» путем переговоров. Об этом заявил бывший-канцлер Германии Герхард Шредер после визита в Москву.

Пелоси в Тайване возмутила Китай новым заявлением: Штаты приняли смелое решение в конфликте

Президент США Джо Байден ранее заявил о поддержке политики «единого Китая» и признал, что Штаты не собираются особым образом выделять Тайвань, но сегодня прозвучало противоположное заявление. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Штаты будут поддерживать Тайвань.

Китай и США стягивают силы к Тайваню: в МИД КНР дали понять, как разрешится конфликт

Напряжение между Китаем и США дошло до критической точки. Стороны стягивают военные силы к Тайваню, который долгое время является причиной разногласий. В Китае раскрыла план действий и дали понять, что ради успеха они готовы перечить Западу.

РФ угрожает Харькову и югу: Маляр раскрыла, как ответят ВСУ и каковы риски

По актуальной информации украинской разведки, Россия перебросила часть сил на юг, для защиты от будущей контратаки ВСУ. Кроме того, оккупанты вероятно готовят силы для новой попытки захвата Харькова.

Геращенко срочно предупредил противников Украины: Запад готовит особый подарок, который опаснее HIMARS

Вскоре Украина получит кардинально новое оружие дальнего действия, которое поднимет градус напряжения в РФ. Об этом рассказал украинский политический деятель Антон Геращенко. Он раскрыл, с чем вскоре столкнутся россияне.