Политика

Путин устал от войны и хочет переговоров – Шредер рассказал, какие условия может получить Украина

Президент России Владимир Путин выразил желание закончить так называемую «спецоперацию» путем переговоров. Об этом заявил бывший-канцлер Германии Герхард Шредер после визита в Москву.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Шредер подчеркнул, что открытие водного экспорта из Украины это лишь первый шаг в продуктивных переговорах между РФ и Украиной.

Он утверждает, что Путин готов к диалогу, но предложенные условия могут оказаться спорными для Украины. Шредер отметил, что решение вопроса с Крымом в случае переговоров может быть отложено на десятилетия. Кроме того, Украине предложат отказаться от членства в НАТО в обмен на нейтралитет в стиле австралийского сценария.

Вопрос Донбасса, по словам Шредера, можно решить опираясь на швейцарскую кантональную модель. При этом неизвестно, согласится ли РФ вернуться к границам, которые были до 24 февраля, не говоря уже о полном восстановлении границ Украины и возмещении убытков.

Напомним, РФ угрожает Харькову и югу: Маляр раскрыла, как ответят ВСУ и каковы риски.

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