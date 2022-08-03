Пелоси в Тайване возмутила Китай новым заявлением: Штаты приняли смелое решение в конфликте

Президент США Джо Байден ранее заявил о поддержке политики «единого Китая» и признал, что Штаты не собираются особым образом выделять Тайвань, но сегодня прозвучало противоположное заявление. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Штаты будут поддерживать Тайвань.

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Информацию об этом сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. В ходе встречи она сделала следующее заявление:

«Наша делегация отправилась в Тайвань с особой миссией – мы показываем на деле, что Штаты не отказываются от Тайваня. Америка гордится дружбой с Тайванем и продолжит защищать демократию».

Она отметила, что США хотят показать решающую роль солидарности с тайванскими демократами.

За визит с такой твердой позицией Пелоси получила от президента Тайваня высшую награду в виде Ордена благожелательных облаков. Пелоси подчеркнула, что эта награда стала символом непоколебимой дружбы.

Стоит отметить, что президент Китая Си Цзиньпин поднял большое количество военных для особых учений. Ранее он заявлял, что Штаты ведут себя провокационно и могут наткнуться на максимально жесткий ответ Китая.

Напомним, РФ нанесла красноречивый удар по Криворожскому району: задето два символических объекта.