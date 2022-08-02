РФ угрожает Харькову и югу: Маляр раскрыла, как ответят ВСУ и каковы риски

По актуальной информации украинской разведки, Россия перебросила часть сил на юг, для защиты от будущей контратаки ВСУ. Кроме того, оккупанты вероятно готовят силы для новой попытки захвата Харькова.

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Об этой информации сообщает «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что сейчас в обороне ВСУ нет слабых мест. Россия не сможет прорваться как на юге, так и на Харьковском направлении.

«Наши силы распределены равномерно, оборона крепкая. Мы создали резервы, подготовили инженерные формирования, укрепили оборонительные сооружения. Местная власть эффективно помогает ВСУ. Украина не собирается недооценивать угрозу, поэтому мы предусматриваем все возможные сценарии нового наземного наступления РФ», – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что несколько последних недель российские войска не смогли достигнуть никаких успехов. Это указывает на успех обороны Украины, которая продолжает улучшаться благодаря непрекращающимся поставкам западного вооружения.

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