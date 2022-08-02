Политика

РФ перебрасывает силы на Запорожье, но открывает слабое место: ВСУ получили большой шанс

Вооруженные силы Украины вынудили противника перебросить часть войск на Запорожье. Таким ходом Россия пытается предотвратить контрнаступление и прорыв ВСУ, однако появился новый слабый участок у оккупантов на линии фронта.

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Об этой информации говорится в отчете ISW, передает «УРА-Информ».

РФ отвела часть войск из северной части Донецкой области. Силы переброшены на юг, где ВСУ активнее всего готовят контрнаступление.

«Такие перемены, возможно, дадут ВСУ шанс пойти в контрнаступление на Изюмском направлении», – отмечают в ISW.

В отчете подчеркивается, что Россия явно теряет наступательные мощности и это поможет Украине поддерживать оборону. Переброс сил в Запорожскую область говорит о том, что РФ всерьез опасается контрнаступления ВСУ. Также это говорит о том, что РФ ждет контратаки не только по Херсонской области, но и по всей южной оси.

Напомним, в Косово раскрыли, ждать ли войны: власти обсудили ключевые уступки.

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