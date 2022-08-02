Китай и США стягивают силы к Тайваню: в МИД КНР дали понять, как разрешится конфликт

Напряжение между Китаем и США дошло до критической точки. Стороны стягивают военные силы к Тайваню, который долгое время является причиной разногласий. В Китае раскрыла план действий и дали понять, что ради успеха они готовы перечить Западу.

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Об этой информации сообщает «Чжунго Шибао», передает «УРА-Информ».

Власти Китая заявили о готовности твердо стоять на защите суверенитета и не позволить «сепаратистам и их заграничным пособникам» добиться независимости Тайваня. В частности представительница МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что США переходят опасную грань. Речь идет о визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

На таком фоне Китай решил провести военные учения в Южно-Китайском море. При этом Штаты также отправили самолеты и авианосцы в сторону Тайваня.

Очевидцы были не на шутку взволнованы, когда увидели множество танков на пляже в провинции Фуцзянь.

Напомним, РФ перебрасывает силы на Запорожье, но открывает слабое место: ВСУ получили большой шанс.