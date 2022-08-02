Геращенко срочно предупредил противников Украины: Запад готовит особый подарок, который опаснее HIMARS

Вскоре Украина получит кардинально новое оружие дальнего действия, которое поднимет градус напряжения в РФ. Об этом рассказал украинский политический деятель Антон Геращенко. Он раскрыл, с чем вскоре столкнутся россияне.

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Соответствующее заявление Геращенко озвучил на YouTube канале Марка Фейгина, передает «Ура-Информ».

Геращенко подчеркнул, что поставки вооружения и храбрость ВСУ вынуждает Россию все быстрее сдавать позиции.

«Хочу предостеречь всех противников Украины. Мне известно, что многие нас смотрят, но не чувствуют всей опасности этой войны. Слово HIMARS знают даже в самых далеких уголках России, но скоро вы познакомитесь со словом Excalibur. Это оружие позволяет наносить крайне точные удары при помощи снарядов 155 мм. Кроме того, Гаубицы 777 бьют с точностью до двух метров на расстояние до 50 км», – сказал Геращенко.

Он предупредил, что Украина сможет наносить удары по всем россиянам и предателям, которые находятся в окопах возле Мелитополя и Херсона.

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