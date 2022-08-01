Вучич принял решение по ситуации в Косово: сербы услышали особо важное обращение

Ситуация в Косово и Сербии резко обострилась минувшим вечером. В Косовско-Митровицком округе возле границ с Сербией раздавались выстрелы, были включены сирены. Известно, что косовский спецназ активизировал силы и занял позиции. На фоне этого президент Сербии Александр Вучич сделала заявление.

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Об этой информации сообщили в Kurir, передает «УРА-Информ».

Вучич обратился к сербам из-за напряженной ситуации с Косово. Политик выразил надежду, что диалог о мире продолжится.

«Мы будем активно работать в дипломатической сфере. Крайне важно сохранить ситуацию в мирных рамках, поэтому диалог продолжится», – сказал Вучичи.

Он также обратился к международным партнерам с призывом, чтобы те помогли предотвратить полномасштабный конфликт.

Стоит отметить, что СМИ сообщали о беспорядках этой ночью. Неизвестные личности стреляли по правоохранителям в Косовской-Митровице. Информация о наличии пострадавших уточняется. Также появляется заявления о том, что сербы при блокаде дорог задерживают и избивают албанцев.

Напомним, у ВСУ новое достижение в запорожской области: линия фронта несколько изменилась.