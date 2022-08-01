В Косово раскрыли, ждать ли войны: власти обсудили ключевые уступки

Прояснился ключевой вопрос в конфликте Сербии и Косово, от которого зависит, будет ли новый полномасштабный военный конфликт. Власти в Приштине решились пойти на уступки для сербов, но лишь при одном условии.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Уступки станут возможными сразу после того, как протестующие сербы уберут блокады с дорог. Власти согласны пока что не вводить ограничений на въезд для авто с сербскими номерами. Кроме того, выданные в Сербии документы также не будут проблемой.

Также стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич выступил за проведение личной встречи с представителями Приштина.

Похоже, что стороны готовы сделать ставку на диалог несмотря на крайнее напряжение и боевую готовность военных. Ночью очевидцы слышали выстрелы, также были включены сирены.

Эскалация вынудила НАТО пообещать, что в случае обострения конфликта Альянс вмешается в ситуацию для урегулирования.

Напомним, стало известно, почему США медлят с военной техникой для Украины: источник ОП назвал возможную причину.