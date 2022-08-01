Британия усилит украинский военный флот мощным подарком: Пристайко раскрыл важную деталь

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко принес хорошие новости. Он рассказал, что Британия согласна усилить флот Украины двумя военными кораблями.

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Подробную информацию Пристайко озвучил в эфире телеканала «Суспільне», передает «УРА-Информ».

Пристайко рассказал, что он лично успел побывать на одном из противоминных кораблей, которые вскоре Украина получит от Британии. Почти наверняка, что Украина получит два таких корабля.

Украинские военные в настоящий момент проходят специальную подготовку для несения службы на таких кораблях. Обучение касается навыков управления кораблем и применения оружия, которое есть на борту.

Пристайко отметил, что сейчас Украина остро нуждается в противоминных кораблях. Два корабля являются тем минимумом, без которого обойтись никак нельзя.

Британская сторона подчеркивает, что корабли будут передаваться с полным арсеналом. Аналогичные корабли в наши дни находятся на службе ВМФ Британии.

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