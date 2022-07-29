Стало известно, почему США медлят с военной техникой для Украины: источник ОП назвал возможную причину

Генеральный штаб ВСУ предпринимает попытки добиться от Соединенных Штатов поставок истребителей современного типа «Ф-16». Однако США могут медлить из-за тактической причины, которые может им очень дорогого стоить в будущем.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Генштаб запросил у Офиса Президента дабы тот добился от Америки современных истребителей «Ф-16», а не списанных летательных средств. Но на Банковой приходят к выводу о том, что Штаты не предоставляют современную технику по одной, ключевой причине. В Пентагоне боятся, что их техника будет дискредитирована. Так же они боятся потерь доли в мировом рынке», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что Украине выделили только те технические образцы, которые могут осуществлять пиар ВПК Соединенных Штатов. Иными словами, эффективность такой техники не является передовой в мире, но с помощью нее ВСУ могут сдерживать силы Российской Федерации.

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