Политика

Стало известно, почему США медлят с военной техникой для Украины: источник ОП назвал возможную причину

Генеральный штаб ВСУ предпринимает попытки добиться от Соединенных Штатов поставок истребителей современного типа «Ф-16». Однако США могут медлить из-за тактической причины, которые может им очень дорогого стоить в будущем.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Генштаб запросил у Офиса Президента дабы тот добился от Америки современных истребителей «Ф-16», а не списанных летательных средств. Но на Банковой приходят к выводу о том, что Штаты не предоставляют современную технику по одной, ключевой причине. В Пентагоне боятся, что их техника будет дискредитирована. Так же они боятся потерь доли в мировом рынке», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что Украине выделили только те технические образцы, которые могут осуществлять пиар ВПК Соединенных Штатов. Иными словами, эффективность такой техники не является передовой в мире, но с помощью нее ВСУ могут сдерживать силы Российской Федерации.

Напомним, Пушилин приехал в Брест: главарь сепаратистов сказал, какое сотрудничество подготавливают стороны.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Литва снова решила помочь ВСУ: военные рассказали, что передадут Украине

Глава Литовского государства Гитанас Науседа сообщил о том, что его страна намерена передать официальному Киеву еще больше оснащения для ведения войны. Что примечательно, те вещи, которые будут переданы, весьма актуальны для фронта на сегодняшний момент.

Политолог Фесенко оценил потенциал ВСУ освободить Херсонщину: детали заявления

Политолог Владимир Фесенко заявил, что Украина еще не поставила нападающих с юга в такое тяжелое положение, чтобы они были вынуждены покинуть Херсонскую область.

В Украине выразили готовность наносить удары по территории РФ: Данилов сказал важные слова

Военно-политическое руководство Украины готово в случае необходимости отдать приказ украинской армии о нанесении ударов по враждебным военным объектам на территории Российской Федерации.

МИД России решило опять пригрозить Украине: стало известно, насчет чего предупредил Кремль

Немало представителей властных структур Российской Федерации с 24 февраля начали осыпать угрозами Украинское государство. На сей раз отличилось Министерство иностранных дел РФ, который предупредил официальный Киев насчет использование РЗСО.

В ОРДО назвали сроки, когда хотят полностью захватить Донецкую область: подробности

Так называемый первый замминистра информации «ДНР» Даниил Безсонов решил очертить точные сроки, когда гибридная армия Российской Федерации сможет полностью взять под контроль Донецкую область.

Военные РФ массово дезертируют: Пентагон опубликовал новые данные по отказникам России

Бывший народный депутат Украины и сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза сообщил о том, что узнал некоторые сводки из Пентагона. Речь идет о том, что в США, действительно, подтвердили факт массового дезертирства разных составов ВС РФ.