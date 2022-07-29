Литва снова решила помочь ВСУ: военные рассказали, что передадут Украине

Глава Литовского государства Гитанас Науседа сообщил о том, что его страна намерена передать официальному Киеву еще больше оснащения для ведения войны. Что примечательно, те вещи, которые будут переданы, весьма актуальны для фронта на сегодняшний момент.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что Литва намерена передать Украине 10 бронеавтомобилей, а также боеприпасы наряду с антидронами. По его словам, ВСУ крайне нуждаются в определенного рода системах, которые способны очень сильно навредить разведке Российской Федерации.
«Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодняшний пакет является аммуницией. Сюда еще входят 10 бронемашин. Мы скоро так же продемонстрирует антидроны литовского производства. Мы знаем, что вы крайне нуждаетесь в данных системах», – сообщил президент Литвы.
Таким образом, страна Балтии в очередной раз продемонстрировала солидарность с политикой Украины и ее правильным курсом в сторону евроинтеграции.
Напомним, инсайдер ОП сказал, что военные РФ готовят серию особых ударов по Украине: источник предупредил, в чем опасность.
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