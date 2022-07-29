Литва снова решила помочь ВСУ: военные рассказали, что передадут Украине

Глава Литовского государства Гитанас Науседа сообщил о том, что его страна намерена передать официальному Киеву еще больше оснащения для ведения войны. Что примечательно, те вещи, которые будут переданы, весьма актуальны для фронта на сегодняшний момент.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Литва намерена передать Украине 10 бронеавтомобилей, а также боеприпасы наряду с антидронами. По его словам, ВСУ крайне нуждаются в определенного рода системах, которые способны очень сильно навредить разведке Российской Федерации.

«Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодняшний пакет является аммуницией. Сюда еще входят 10 бронемашин. Мы скоро так же продемонстрирует антидроны литовского производства. Мы знаем, что вы крайне нуждаетесь в данных системах», – сообщил президент Литвы.

Таким образом, страна Балтии в очередной раз продемонстрировала солидарность с политикой Украины и ее правильным курсом в сторону евроинтеграции.

Напомним, инсайдер ОП сказал, что военные РФ готовят серию особых ударов по Украине: источник предупредил, в чем опасность.