В Украине выразили готовность наносить удары по территории РФ: Данилов сказал важные слова

Военно-политическое руководство Украины готово в случае необходимости отдать приказ украинской армии о нанесении ударов по враждебным военным объектам на территории Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «ТСН», передает «УРА-Информ».

Об этом сообщил по телефону секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Поверьте, ничего не шатается», — сказал чиновник, имея в виду российские объекты, с которых войска агрессора ведут огонь на территории Украины.

По словам Данилова, украинской стороне известно обо всех нападениях противника на нашу страну с суши, воздуха и моря. По словам источника, заявление главы государства Владимира Зеленского о намерении украинских вооруженных сил реагировать на территории Украины усиливает готовность Киева к вмешательству в РФ.

Таким образом, Украина дает четкие сигналы России, что не стоит проявлять никаких агрессивных актов в сторону Киева.

Напомним, опрос показал, готовы ли украинцы отдать землю за мир: «говорящие» результаты.