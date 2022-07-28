Политолог Фесенко оценил потенциал ВСУ освободить Херсонщину: детали заявления

Политолог Владимир Фесенко заявил, что Украина еще не поставила нападающих с юга в такое тяжелое положение, чтобы они были вынуждены покинуть Херсонскую область.

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Об этой информации сообщил политический эксперт в эфире канала «Знай 124», передает «УРА-Информ».

«Я скептически отношусь к российским «жестам доброй воли» в отношении юга Украины. Все «жесты доброй воли» были навязаны Россией: украинские военные заставили Россию сделать свои собственные так называемые «жесты доброй воли», — сказал Владимир Фесенко.

Как отметил политолог, на севере Украины, под Киевом и на Змеином острове украинская армия поставила оккупантов в очень сложное положение, поэтому они не могли придумать ничего лучше, чем назвать их отступлением и бегством». жест доброй воли»: то же самое будет и на юге Украины, но повода для этого пока нет.

«Дело не только в том, что Россия ушла и сделала «жест доброй воли»: украинцы выгнали российскую армию, поэтому лучшая стратегия для украинской армии в ближайшее время — заставить Россию «жестом доброй воли»», — подчеркнул Владимир Фесенко.

Как отметил политолог, успехов украинской армии на юге Украины пока недостаточно для очередного «жеста доброй воли» со стороны России. Если Россия будет делать много «жестов доброй воли», по мнению экспертов, у нее не будет причин продолжать войну, и Украина выиграет, если вернет все свои территории.

Напомним, инсайдер ОП сказал, что военные РФ готовят серию особых ударов по Украине: источник предупредил, в чем опасность.