Политика

МИД России решило опять пригрозить Украине: стало известно, насчет чего предупредил Кремль

Немало представителей властных структур Российской Федерации с 24 февраля начали осыпать угрозами Украинское государство. На сей раз отличилось Министерство иностранных дел РФ, который предупредил официальный Киев насчет использование РЗСО.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Новая порция угроз от рашистов. Они сказали, что, если ВСУ применят РЗСО против России, то последствия будут более серьезными. Так же в ведомстве подметили, что из-за тренировок солдат ВСУ и транзита вооружения через Евросоюз зона конфликта может стать еще больше», – сказано в сообщении.

Тем не менее, по реакции украинцев видно, что подобные заявления только смешат общественность. И, действительно, довольно высокопоставленные должностные лица уже не раз угрожали не только украинцам, но и самому Зеленскому, однако большинство подобных заявлений не были превращены в реальность.

Напомним, РФ создала концлагеря для отказников: правозащитник опубликовал скандальные фото.

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