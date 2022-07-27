Политика

Военные РФ массово дезертируют: Пентагон опубликовал новые данные по отказникам России

Бывший народный депутат Украины и сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза сообщил о том, что узнал некоторые сводки из Пентагона. Речь идет о том, что в США, действительно, подтвердили факт массового дезертирства разных составов ВС РФ.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Как и раньше наблюдается растущие признаки проблем дицсциплинарного характера. Вместе с этим отмечается и низкий моральный дух в армии России», – процитировал Береза одного из высокопоставленных чиновников США.

Кроме того, у Пентагона есть информация о том, как именно военные РФ самых разных уровней дезертируют или отказываются вступать в сражения. Таким образом, можно надеяться на то, что у ВС РФ попросту не будет никаких сил со временем продвигаться вперед, захватывая новые земли в Украине.

Как сообщалось временем ранее, РФ начала угрожать жителям Мелитополя депортацией: мэр сказал, на что идет Кремль ради своих целей.

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