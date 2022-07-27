В ОРДО назвали сроки, когда хотят полностью захватить Донецкую область: подробности

Так называемый первый замминистра информации «ДНР» Даниил Безсонов решил очертить точные сроки, когда гибридная армия Российской Федерации сможет полностью взять под контроль Донецкую область.
Об этой информации сообщили сепаратистские источники, передает «УРА-Информ».
«Территория ДНР будет полноценно освобождена к концу лета. Это сказал первый заместитель министра информации ДНР по имени Даниил Безсонов», – сказано в сообщении.
Неизвестно, откуда взялись такие сроки, и не является ли вышеупомянутое обычным вбросом. Тем не менее, общественность уже обратила внимание на данное заявление. Украинцы просят быть ВСУ на чеку, поскольку сепаратисты из ОРДО напрямую взаимодействуют с армией РФ, которая может выстроить определенные планы к сентябрю.
Однако, несмотря на такие заявления, ВСУ продолжают успешно держать оборону Донецкой области, хотя северный сосед – Луганщина уже почти полностью под контролем Российской Федерации.
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