Так называемый первый замминистра информации «ДНР» Даниил Безсонов решил очертить точные сроки, когда гибридная армия Российской Федерации сможет полностью взять под контроль Донецкую область.

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Об этой информации сообщили сепаратистские источники, передает «УРА-Информ».

«Территория ДНР будет полноценно освобождена к концу лета. Это сказал первый заместитель министра информации ДНР по имени Даниил Безсонов», – сказано в сообщении.

Неизвестно, откуда взялись такие сроки, и не является ли вышеупомянутое обычным вбросом. Тем не менее, общественность уже обратила внимание на данное заявление. Украинцы просят быть ВСУ на чеку, поскольку сепаратисты из ОРДО напрямую взаимодействуют с армией РФ, которая может выстроить определенные планы к сентябрю.

Однако, несмотря на такие заявления, ВСУ продолжают успешно держать оборону Донецкой области, хотя северный сосед – Луганщина уже почти полностью под контролем Российской Федерации.

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