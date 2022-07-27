Источник ОП раскрыл, когда могут уволить Залужного: названы конкретные условия

Инсайдер из Офиса Президента подтвердил тот факт, что на Банковой все еще рассматривают возможность с увольнением одного из ключевых командующих ВСУ – генерала Валерия Залужного.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что увольнение Залужного может произойти еще до удара по Славянску и Краматорску. Это может случиться до того, как Украина потеряет Бахмут, а также Соледар. Кроме того, подобное может произойти, если не произойдет контрнаступательных операций», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что у Зеленского совершенно недовольны фактами постоянных отступлений Вооруженных сил Украины со своих позиций. На Банковой считают, что Запад воспринимает подобное в качестве слабости ВСУ, которые якобы не могут в эффективном порядке противостоять армии Российской Федерации.

Таким образом, если источник у Зеленского прав, то судьба генерала в данный момент остается под знаком вопроса.

Напомним, в Украине сгоняют ключевую технику на херсонское направление: источник сказал, что уже там находится.