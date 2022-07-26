Политика

Власти объяснили, почему сегодня переговоры с РФ почти бесполезны: подробности

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай решил детально разъяснить, почему глава Украины Владимир Зеленский и другие функционеры на Банковой не ведут диалог с Кремлем. По его словам, причина кроется в своеобразной тактичности.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

“Переговоры с рф сейчас — это бесполезная трата времени, если мы хотим получить результат. Страна-террорист воспринимает за слабость и терпимость любое желание провести переговоры с ней”,— заявил председатель Луганской областной государственной Сергей Гайдай.

Следом он добавил, что Россия постоянно все перекручивает, а также показывает в своих пропагандистских целях какая она белая, очерняя поистине белое. По его словам, РФ принимает за слабость и бесхребетность любую предпосылку с ней поговорить. А еще следует принципу “вини своего противника в том, что делаешь сам”.

“Россия, которая сейчас совершает массовый геноцид против какого-либо народа, а сейчас украинского, тычет пальцем в Украину и кричит, что у них геноцид, они фашисты”,— ответил Гайдай.

Так, по мнению представителя власти, когда Кремль заявляет, что он готова к переговорам — это ничто иное, как игра на публику.

Напомним, РФ ускоряет процесс раздачи паспортов в Херсонской и Запорожской областях: источник раскрыл планы Кремля.

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