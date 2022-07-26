Политика

В Украине сгоняют ключевую технику на херсонское направление: источник сказал, что уже там находится

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что глава Украинского государства Владимир Зеленский принял решение об отправке почти всех полученных танков Польши типа РТ-91 Twardy именно на южное направление.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что всю вышеупомянутую технику сгоняют на Херсонщину не просто так. Командование решило формировать так называемый «кулак», который по задумке должен прорвать оборону оккупантов из Российской Федерации.

«Все больше украинских политиков и чиновников обещают, что будет начато массированное контрнаступление на Херсон до сентября-месяца. В данный момент туда еще и стянули зенитные ракеты из Британии. Зеленский решился на показательную битву за южный город Украины – Херсон», – заключил источник.

Таким образом, уже сейчас идут месседжи о том, что, действительно, ВСУ всерьез настроены отвоевывать юг страны. Однако никто точно не может спрогнозировать, когда из Херсона выбьют всех оккупантов.

Напомним, зима для Славянска будет крайне сложной: глава ОВА города предупредил, с чем могут столкнуться люди.

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