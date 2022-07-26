Политика

В Херсонской области у ВСУ новые достижения: пресс-центр армии раскрыл, чего удалось достичь

Глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что наша армия сумела в очередной раз хорошо отличиться на поле боя. Однако в данный момент речь пока идет о южном направлении.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что успех ВСУ заключается во взятии под огненный контроль несколько важных логистических артерий. Кроме того, были уничтожены логистические намерения Российской Федерации.

«В связи с таким раскладом событий они не могут свободно передвигаться, маневрировать или создавать новые группы для удара. Это так же деморализует внутреннее состояние личного состава», – сообщила Гуменюк.

В данный момент, к сожалению, еще нет других позитивных новостей с южного фронта. Однако многие представители власти обещают, что уже довольно скоро они появятся.

Напомним, у ВСУ скоро появятся супердроны: власти сообщили, какие контракты были подписаны.

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