У ВСУ скоро появятся супердроны: власти сообщили, какие контракты были подписаны

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что в скором времени наша армия будет использовать более передовую технику на фронтах. Более того, он сообщил, что была подписана соответствующая документация.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что контракты подписали на сумму, которая достигает 260, 5 миллионов гривен. Однако и на этом еще позитивные новости не заканчиваются. Благодаря пожертвованиям в скором времени на фронте появятся высокотехнические мультикоптеры наряду с дронами-камикадзе и дронами-разведчиками.

К сожалению, сроков никаких не было названо. Возможно, это связано с тем, чтобы представители ВС РФ не подготовились соответствующим образом к борьбе с нашими воинами на передовой. Однако многие ждут, что глава Украины Владимир Зеленский оправдает свои слова о контрнаступлении на Херсонщину, где и будут применены новые виды вооружения.

Напомним, у Зеленского назвали ключевое условие для контрнаступления ВСУ: Арестович сделал новое заявление.